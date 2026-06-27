Uruguay 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile mücadele ettiği H Grubu'nu galibiyet alamadan 2 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Takımın büyük hayal kırıklığı yaratan başarısız performansının ardından teknik direktör Marcelo Bilse, eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Bielsa'ya yönelik tepki gösteren isimlerden biri de Uruguay futbolunun efsane isimlerinden eski Fenerbahçeli Diego Lugano oldu.

'OYUNCULARI DOĞRU YÖNLENDİREBİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖRLERİ YOKTU'

Lugano, “Hayal kırıklığı, değil mi? Ben de aynı üzüntüyü hissediyorum. Oyuncular için de çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ama diğer milli takımlarla eşit şartlarda mücadele etme fırsatı bulamadılar. Çünkü bence onları doğru yöne yönlendirebilecek bir teknik direktörleri yoktu. Anlaşılmaz değişiklikler, anlaşılmaz taktikler. Bence Bielsa nerede olduğunu asla anlamadı. Oyuncular da Bielsa'yı asla anlamadı." sözleriyle deneyimli teknik adamı hedef aldı.

'BIELSA İLE DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK BÜYÜK BİR HATAYDI'

Oyuncu grubuyla teknik heyet arasında derin bir kopukluk olduğunu savunan Lugano, "Uruguay Federasyonu'nun, milyonlarca dolarlık bir sözleşmenin esiri olan Bielsa ile Dünya Kupası'na gitmesi büyük bir hataydı. Gerçek bu. Ve bunun bedelini sahada ödüyorsunuz." diye konuştu.