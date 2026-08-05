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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka, mali yapısını güçlendirmek ve yeni sezona daha sağlam bir şekilde hazırlanmak amacıyla "Karşıyaka'ya Can Suyu" isimli destek kampanyasını hayata geçirdi.

Yaklaşık iki yıldır ana sponsor desteği olmadan mücadelesini sürdüren yeşil-kırmızılı kulüp, kampanyayla birlikte İzmir iş dünyasını ve camiayı ortak bir dayanışma hareketinde buluşturmayı hedefliyor.

İLK DESTEK MESUT SANCAK'TAN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde başlatılan kampanyanın ilk bağışı Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'tan geldi.

Karşıyaka Basketbol'a geçmiş yıllarda da önemli katkılar sağlayan Sancak, kampanyaya 5 milyon TL bağış yaparak destek veren ilk isim oldu.

'KARŞIYAKA'NIN GELECEĞİ İÇİN'

Kulüpten yapılan açıklamada kampanyanın amacının yalnızca maddi destek toplamak olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Karşıyaka Basketbol'umuzun geleceğini güvence altına almak, mali yapısını güçlendirmek ve yeni sezona daha sağlam bir adımla girmek amacıyla 'Karşıyaka'ya Can Suyu' destek kampanyasını hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

İZMİR İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Yeşil-kırmızılı kulüp, kampanyanın kentte büyük bir dayanışma hareketine dönüşmesini hedefliyor.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan bu güç birliği hareketi, Karşıyaka camiamızı ve tüm İzmir iş dünyasını ortak bir hedef etrafında buluşturmayı amaçlıyor."

DAYANIŞMA GECESİ DÜZENLENECEK

Karşıyaka yönetimi, kampanya kapsamında önümüzdeki günlerde iş dünyası, spor camiası ve davetlilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir dayanışma gecesi organize edileceğini de duyurdu.

Kulüp, "Sadece bir finansal destek hareketi olmanın ötesinde, kentimizin en önemli değerlerinden biri olan Karşıyaka etrafında kenetlenmeyi amaçlıyoruz. İlk can suyunu vererek bu dayanışma hareketini başlatan Folkart ailesine teşekkür ediyor, tüm Karşıyaka sevdalılarını ve İzmir iş insanlarını bu ortak mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.