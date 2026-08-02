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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi başantrenörlük görevine Nenad Markovic'i getirirken transfer çalışmalarına da hız verdi.

İzmir temsilcisinde genel menajerlik görevine, kulüpte uzun yıllar görev yapan Selim Çınar'ın geri dönmesi için girişimlerin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCELİK YERLİ OYUNCULAR

Yeşil-kırmızılı ekip, dış transferde ilk olarak Bursaspor'dan Karşıyaka doğumlu Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı.

Karşıyaka'nın daha önce formasını giyen Hakan Sayılı ile Ergi Tırpancı'nın da transfer listesinde yer aldığı belirtilirken yönetimin yerli rotasyonunu tamamladıktan sonra yabancı oyuncular için harekete geçeceği ifade edildi.

TRANSFER YASAĞI İÇİN FIBA MESAİSİ

Karşıyaka yönetimi, kulübün transfer yasağını kaldırabilmek adına borçların yapılandırılması konusunda FIBA ile İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşme yapmayı planlıyor.

Yönetim, bu sürecin olumlu sonuçlanması halinde yabancı transferlerine de resmen başlayacak.

BAŞKAN TUSDER'DEN CAMİAYA GÜVEN MESAJI

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, basketbol şubesinde önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek taraftarlara umut veren açıklamalarda bulundu.

"Basketbolda yolun yarısını geçtik. Hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın; küme düşme tehlikesini artık tamamen gündemimizden çıkardık." diyen Tusder, Karşıyaka'nın büyüklüğüne yakışan mücadeleci bir kadro kurmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

'SON AŞAMAYA GELDİK'

Transfer yasağının kaldırılması ve sponsorluk görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiklerini belirten Başkan Tusder, sürdürülebilir bir basketbol yapılanması hedeflediklerini vurguladı.

Tusder, "Hedefimiz sadece bu sezonu kurtarmak değil; transfer yasaklarıyla anılmayan, ekonomik olarak güçlü, her yıl play-off mücadelesi veren sürdürülebilir bir basketbol şubesi oluşturmaktır. Taraftarımızın gurur duyacağı takımın kuruluş sürecinde artık son aşamaya geldik. Bizlere güvenin." ifadelerini kullandı.