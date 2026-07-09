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Kaynak: DHA

Edirne’nin Uzunköprü – Havsa karayolu üzerinde bulunan Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen feci kazada, Uzunköprü’den Havsa yönüne giden S.E. kontrolündeki otomobil ile Yeniköy Mahallesi Şekerci Durağı mevkisinde karşı şeritten gelen Ş.E. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı

6 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, sürücüler S.E. ve Ş.E. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edilirken kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.