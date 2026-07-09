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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre kaza, Bitlis-Muş kara yolu üzerindeki Güroymak ilçesinde meydana geldi. Bir toplantı için Muş’a gidecek olan Bitlis Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene’nin içinde bulunduğu ve şoför tarafından kullanılan resmi plakalı makam aracı, bilinmeyen bir sebepten dolayı bir çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan M.K. isimli çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 11 yaşındaki çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğinin yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.