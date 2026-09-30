Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te hakkında 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı deponun kömürlüğünde yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, “Gece Vakti Bina veya Eklentilerinde Hırsızlık” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.’nın izine ulaşıldı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmada B.A., saklandığı deponun kömürlüğünde yakalanarak gözaltına alındı.
B.A. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.