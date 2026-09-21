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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valiliği tarafından hazırlanan program çerçevesinde, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene , Vali Muammer Erol, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Garnizon Komutanı Sağ.Alb. İzzet Açık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Mehmet Kazazlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, gaziler, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri katıldı.



Törende Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Sağ.Alb. İzzet Açık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nurettin Korkmaz yaptı.

Korkmaz, ”Bugün vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası uğruna canını ortaya koyan kahramanlarımızı minnet ve şükranla andığımız 19 Eylül Gaziler Gününü idrak ediyoruz. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi ünvanı ve mareşal rütbesi verilmesiyle anlam kazanan bu özel gün de gazilerimize duyduğumuz vefa ve minnetin güçlü bir ifadesi olarak yaşatılmaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerine ve fedakar ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Gazilik bedenin taşıdğı yaradan önce, yüreğin taşıdığı vatan sevgisidir. Bizler bu sevgiyi ve bu şerefi ömrümüzün sonuna kadar taşıyacak. Devletimiz daim, milletimiz bir vatanımız bütün, bayrağımız özgür olsun. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun” dedi.