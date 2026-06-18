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Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının Aspendos Antik Kenti'nde yürüttüğü arkeolojik çalışmalar sırasında Roma Dönemi'ne ait önemli bir mozaik keşfedildi. Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi'nin Doğu Meydanı'nda ortaya çıkarılan eser, Anadolu mozaik sanatına ilişkin yeni veriler sunması bakımından büyük önem taşıyor.

İlk incelemelere göre mozaik, milattan sonra 3. yüzyılın başlarına tarihlenen büyük bir mimari yapının zeminini süslüyordu.

YAPININ GEÇMİŞİ YAKLAŞIK 1700 YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Kazı alanında açığa çıkarılan mimari bölümün yaklaşık 6 metre genişliğinde ve 25 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Araştırmacılar, yapının ilk olarak havuz işleviyle inşa edildiğini, ilerleyen yıllarda yaşanan büyük deprem sonrasında iç duvarlarla bölünerek farklı amaçlarla kullanılmaya başlandığını değerlendiriyor.

Kazı çalışmaları devam ettikçe mozaiğin henüz gün yüzüne çıkarılmamış bölümlerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

MOZAİĞİN MERKEZİNDE ASPENDOS'UN SİMGESİ YER ALIYOR

Eserin en dikkat çekici bölümünü, antik dönemde kente yaşam veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen "Genç Eurymedon" figürü oluşturuyor.

Kompozisyonda figür, saz yapraklarıyla birlikte betimlenirken yanındaki amphoradan akan su ve çevresinde yüzen balıklar, bereketi, yaşamı ve doğanın sürekliliğini simgeliyor. Uzmanlar, bu anlatımın Roma Dönemi ikonografisinin başarılı örneklerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

NADİR GÖRÜLEN NEHİR TANRISI TASVİRİ BİLİM İNSANLARINI HEYECANLANDIRDI

Arkeologlara göre mozaiğin en önemli özelliklerinden biri, nehir tanrısı betimlemelerinin antik mozaik sanatında oldukça az sayıda örneğinin bulunması.

Küçük taş parçalarıyla oluşturulan ayrıntılı renk geçişleri, figürlerin oranları ve kompozisyonun korunmuş yapısı da eserin yüksek sanat anlayışını ortaya koyuyor. Bu yönüyle keşfin, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin yeni bilimsel değerlendirmelere katkı sağlaması bekleniyor.

BAKAN ERSOY: "BİLİMSEL AÇIDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da keşfi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardık. Tiyatro Caddesi'nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeleyen 'Genç Eurymedon' tasviri yer alıyor. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyon; suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Bu keşif, yalnızca Aspendos'un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ASPENDOS'UN TARİHİ MİRASINA YENİ HALKA EKLENDİ

Uzmanlar, keşfedilen mozaiğin yalnızca Aspendos'un kültürel mirasına değil, Anadolu'daki Roma Dönemi sanat anlayışının daha iyi anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Kazıların ilerleyen aşamalarında mozaiğin devam eden bölümlerinin de ortaya çıkarılmasıyla eser hakkında çok daha kapsamlı bilgilere ulaşılması bekleniyor.