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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü, park halindeki bir araca çarpmasının ardından çıkan tartışmada tüfekle ateş açarak biri polis 3 kişiyi yaraladı.

Olay, Eşrefpaşa Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi'nde meydana geldi. S.B.E. (17), kullandığı otomobille park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücü ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

EVİNDEN TÜFEKLE ÇIKIP ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisleri gören S.B.E. evine kaçtı. Bir süre sonra elinde tüfekle dışarı çıkan şüpheli, kalabalığın üzerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu polis memuru D.B. ile R.B. ve H.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.