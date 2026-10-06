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Kaynak: DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Gökçe Alkan'ın (18), erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından öldürülmesinin ardından ailesi yaşadıkları acıyı anlattı. Anne Zeynep Alkan, kızının şüpheliden ayrılmak istediğini söyledi.

Olay, 3 Ekim saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Otomobille ormana giden Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti.

Olayın ardından kendisine de bıçakla zarar verdiği belirtilen Mustafa B., mahalleye giderek karşılaştığı kişilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa B. ise hastanede tedavi altına alındı.

"KIZIM AYRILMAK İSTİYORDU"

Anne Zeynep Alkan, Gökçe'nin Mustafa B. ile yaklaşık 4 aydır sevgili olduğunu ancak ayrılmak istediğini belirtti. Kızının bu süreçte sürekli telefonla aranarak rahatsız edildiğini söyleyen Alkan, olay gecesi Gökçe'nin aslında dışarı çıkmak istemediğini anlattı.

Kızının telefonlarına cevap vermemesi üzerine endişelendiğini belirten anne, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini hastaneye gittiğinde öğrendiğini söyledi.

SON GİYDİĞİ KAZAĞINI KOKLAYARAK TESELLİ BULUYOR

Kızının odasındaki boş yatağında oturan Zeynep Alkan, Gökçe'nin olay gecesi giydiği kazağı koklayıp fotoğrafına sarılarak teselli bulmaya çalışıyor.

Acılı anne, "Benim güzel yavrum gitti. Ben de adalet istiyorum. Kızların canı yanmasın. Benim canım yandı, başka annelerin de canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

AİLEDEN ADALET ÇAĞRISI

Gökçe'nin ablası Özge Alkan Diğrenci de kardeşinin merhametli ve hayat dolu bir genç olduğunu belirterek adaletin yerini bulmasını istedi.

Aile üyeleri, şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer olayların yeniden yaşanmaması için emsal bir ceza verilmesi çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.