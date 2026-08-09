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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonunun verdiği bilgilere göre Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın ev sahipliği yaptığı turnuvada ay-yıldızlılar, yarı final mücadelesinde Sırbistan’ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Şampiyonluk karşılaşmasında Bulgaristan ile karşılaşan milli ekip, rakibine 25-22, 22-25, 25-18, 14-25 ve 15-7 sonuçlanan setlerin ardından 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu Balkan ikincisi olarak tamamladı.

Final müsabakasının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye’den Kaan Kuzey Koç, "En İyi Pasör Çaprazı" ödülüne layık görüldü. Deniz Tırpancı da "En İyi Smaçör" ödülünün sahibi oldu.

17 YAŞ ALTI KADIN MİLLİ TAKIMI'NDAN FARKLI GALİBİYET

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ise Dünya Şampiyonası A Grubu’ndaki üçüncü sınavında Mısır karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şili’nin başkenti Santiago’da oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibini 25-20, 25-15 ve 25-19’luk set sonuçlarıyla mağlup etti.

Gruptaki üçüncü maçının ardından iki galibiyete ulaşan ay-yıldızlı takım, bir kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasında 11 Ağustos Salı günü Çekya ile mücadele edecek.