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Kaynak: AA

Ay-yıldızlı ekipte 100 metrede Ertan Özkan ve Kayhan Özer, 200 metrede Elif Polat, Sıla Koloğlu, Deniz Kaan Kartal, Oğuz Uyar ve Kubilay Ençu, 400 metrede ise Elif Polat, Sıla Koloğlu ve Kubilay Ençu yarışacak. 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ, 1500 metrede Salih Teksöz ve Şilan Ayyıldız, maratonda Kaan Kigen Özbilen mücadele edecek. 110 metre engellide Mikdat Sevler, 400 metre engellide Berke Akçam ve İsmail Nezir, 3000 metre engellide ise Derya Kunur, Sümeyye Erol, Tuğba Yenigün, Abdullah Tuğluk ve Cuma Özcan piste çıkacak.

Bayrak yarışlarında 4x100 metre kadrosunda Batuhan Altıntaş, Ere Ergün, Ertan Özkan, Kayhan Özer ve Oğuz Uyar görev yapacak. Deniz Kaan Kartal ile Mikdat Sevler bu kategoride yedek olarak kadroda bulunacak. 4x400 metrede Berke Akçam, İhsan Selçuk, İsmail Nezir ve Kubilay Ençu yarışırken Deniz Kaan Kartal, Oğuzhan Kaya ve Yağız Canlı yedek sporcular arasında yer alacak.

Üç adım atlama branşında Kadriye Dilek Durmuş, Tuğba Danışmaz, Can Özüpek, Necati Er ve Mesut Bülbül, uzun atlamada Yasemin Zehra Börekçi, yüksek atlamada Berra Aygün, sırıkla atlamada da Ersu Şaşma Türkiye adına mücadele edecek.

Cirit atmada Eda Tuğsuz ile Esra Türkmen, çekiç atmada Halil Yılmazer ve Özkan Baltacı, disk atmada Özlem Becerek ile Ömer Şahin, gülle atmada ise Ali Peker madalya mücadelesi verecek.

Maraton yürüyüş kategorisinde Ayşe Aslan, Esma Öztekin, Kader Güvenç, Harun Bilir, Ozan Bayram ve Salih Korkmaz; yarı maraton yürüyüşte ise Emine Ceylan, Kader Dost, Meryem Bekmez, Hayrettin Yıldız, Mazlum Demir ve Salih Korkmaz Türkiye adına organizasyonda yer alacak.

Birmingham’daki organizasyonun finali 16 Ağustos Pazar günü yapılacak.