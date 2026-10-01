Kaynak: İHA

Aksu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde fizik tedavi hizmeti alan Hatice Yavuz, tekerlekli sandalyesiyle dedesini ziyaret ederken yaşadığı ulaşım güçlüğünü belediye ekiplerine iletti. Hatice'nin talebi kısa sürede Başkan İsa Yıldırım'a aktarılırken, Başkan Yıldırım Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek bölgede çalışmaları başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla Karaöz Mahallesi'nde Hatice'nin dedesine ulaşımını sağlayan yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Böylece Hatice'nin dedesini ziyaret ederken yaşadığı ulaşım güçlüğü de ortadan kaldırıldı.

BAŞKAN YILDIRIM, HATİCE'NİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Çalışmayı yerinde incelemek ve Hatice ile ailesini ziyaret etmek üzere Karaöz Mahallesi'ne giden Başkan İsa Yıldırım, Hatice ile bir araya geldi. Yapılan çalışma hakkında bilgi alan Yıldırım, yolun son durumunu da yerinde inceledi.

Ziyarette AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Temirtaş ve MHP Aksu İlçe Başkanı Alparslan Bozkurt da yer aldı.

"VATANDAŞIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK EN DEĞERLİ HİZMETLERDEN BİRİ"

Hatice'nin talebinin kendilerine ulaşmasının ardından vakit kaybetmeden çalışma başlattıklarını belirten Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran çalışmaların belediyecilik hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Başkan Yıldırım, "Hatice kızımızın bir talebi oldu. Bizim için önemli olan, vatandaşımızın ihtiyacını dinlemek ve çözümü mümkün olduğunca hızlı şekilde ortaya koymak. Hatice'nin dedesine giderken yaşadığı ulaşım güçlüğünü öğrendiğimizde ekiplerimize gerekli talimatı verdik ve çalışmayı kısa sürede tamamladık. Burada Hatice'nin mutluluğunu görmek, yapılan hizmetin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Belediyeciliği yalnızca büyük yatırımlardan ve projelerden ibaret görmüyoruz. Bir yolun yapılması, bir ulaşım sorununun giderilmesi ve vatandaşımızın günlük hayatının kolaylaştırılması da bizim için önemli bir hizmettir. Aksu'nun 35 mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, imkânlarımız doğrultusunda çözüm üretmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hizmetin en önemli ölçülerinden biri, vatandaşımızın hayatında oluşturduğu kolaylıktır. Hatice'nin dedesine artık daha rahat ulaşabilecek olması da bunun güzel bir örneğidir" dedi.