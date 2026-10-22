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Kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak adlandırılan Hususi Damgalı Pasaport’un kapsama alanını genişletmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yeni bir kanun teklifi sunuldu. Söz konusu düzenleme Meclis Genel Kurulu’ndan geçip yasalaşırsa, gazeteciler de vizesiz seyahat ayrıcalığından faydalanabilecek. Devlet memurları ve kamu görevlileri, Meclis ve hükümet üyeleri, belediye başkanları, sporcular, belirli kamu bankası ve kurum çalışanları, ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri ile avukatlar bu haktan yararlanabiliyor.

Birgün'de yer alan habere göre, Meclis’e sunulan kanun teklifiyle gazetecilerin de bu haktan yararlanması teklif edildi.

Teklifin gerekçesinde gazetecilerin basın kartı aranmaksızın 15 yıl mesleği yapmak şartıyla bu haktan yararlanması gerektiği vurgulandı.

HABER ALMA HAKKININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR



Gerekçede şunlara vurgu yapıldı:

"Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı, demokratik toplum düzeninin temel unsurları arasındadır. Anayasanın 26’ncı ve 28’inci maddeleriyle güvence altına alınan bu hakların etkin biçimde kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini serbestçe yürütebilmelerini gerektirmektedir.

Gazetecilik mesleği, uluslararası gelişmelerin yerinde takip edilmesini, haber kaynaklarına zamanında ulaşılmasını ve gerektiğinde kısa süre içerisinde yurt dışına seyahat edilmesini gerektirebilmektedir. Vize işlemlerinde yaşanan güçlükler, özellikle yerel basın mensupları ve serbest gazeteciler bakımından mesleki faaliyetlerin yürütülmesini zorlaştırmaktadır.

5682 sayılı Pasaport Kanununda belirli meslek mensuplarına ve kamu görevlilerine hususi damgalı pasaport alma hakkı tanınmış olmasına rağmen, gazeteciler bakımından mesleki kıdeme dayalı benzer bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu Kanun Teklifi ile en az on beş yıl fiilen gazetecilik yapmış Türk vatandaşı basın mensuplarına, basın kartı sahibi olma şartı aranmaksızın hususi damgalı pasaport verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece gazetecilerin uluslararası mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesi hedeflenmektedir."

Yeni Parti Milletvekili Mahmut Tanal tarafından 21 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na sunulan teklif aynı gün İçişleri Komisyonu’na sevk edildi.