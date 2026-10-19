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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu’na sevk edilen yeni kanun teklifleriyle, kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsadığı kitleyi büyütecek önemli bir adım atıldı.

Yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde havacılık, mimarlık, mühendislik ve sağlık sektörlerinde çalışan 7 farklı meslek mensubu, belirli kıdem kriterlerini karşılamak şartıyla yeşil pasaport alma hakkına kavuşabilecek.

YEŞİL PASAPORT KAPSAMINA ALINMASI PLANLANAN MESLEKLER VE ŞARTLAR

TBMM'de değerlendirilen teklifler uyarınca hususi pasaport imkânından yararlanabilmek için meslek gruplarına göre belirlenen özel tecrübe ve üyelik koşulları şu şekilde:

Pilotlar: Pilotluk lisansının edinilmesini takiben en az 5 yıl boyunca fiilen uçuş tecrübesine sahip bulunmak.

Mühendisler ve Mimarlar: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kaydını korumak ve meslekte en az 10 yıllık fiili kıdemi geride bırakmış olmak.

Hekimler, Diş Hekimleri, Veteriner Hekimler ve Eczacılar: Kamu veya özel sektör ayırt edilmeksizin mesleklerinde en az 15 yıllık fiili çalışma süresini doldurmuş olmak.

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ VE ORTAK GÜVENLİK ŞARTI

Sivil havacılıkta görev yapan pilotlara yönelik teklif, uluslararası taşımacılık operasyonlarında karşılaşılan bürokratik engelleri gidermeyi amaçlıyor. Pilotların yurt dışındaki zorunlu simülatör testlerine katılımlarında, uçak teslim alma süreçlerinde veya eğitimlerinde yaşanan vize gecikmelerinin hem ciddi zaman kaybına hem de havayolu firmaları açısından yüksek finansal maliyetlere yol açtığı vurgulanıyor. Mimar ve mühendisler için getirilen teklifte ise küresel çaptaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yerinde inceleyebilmenin mesleki gelişim açısından taşıdığı kritik önem öne çıkarılıyor.

Tüm meslek gruplarını kapsayan ortak bir güvenlik kriteri de teklifte yer alıyor. Buna göre başvuruda bulunacak kişilerin Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan ötürü haklarında açılmış herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmaması şart koşuluyor.

MEVCUT MEVZUATTA YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR?

Halihazırda yürürlükte olan kanun çerçevesinde hususi damgalı pasaport hakkından faydalanabilen gruplar şunlardır:

Kamu Görevlileri ve Emeklileri: Birinci, ikinci veya üçüncü derece kadrolarda çalışanlar ile bu derecelerden emekliliğe ayrılanlar.

Siyasetçi ve Yerel Yöneticiler: Görev yapmış eski bakanlar, eski milletvekilleri ile görev süresi boyunca büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları.

İhracatçılar ve Avukatlar: Belirlenen tutarlarda ihracat gerçekleştiren firma temsilcileri ve baroya en az 15 yıl kayıtlı olan avukatlar.

Sporcu ve Kurum Personelleri: Devlet sporcuları ile özelleştirme öncesinde bu hakka sahip kurumlarda (Ziraat Bankası, Halkbank, Türk Telekom vb.) görev yapan şartları uygun çalışanlar.