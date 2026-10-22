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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Ekim ayı faiz kararını açıklamak üzere bugün toplanıyor. Tam 9 aydır pas geçilen faiz koridorunda değişim beklenirken, dev finans kuruluşları ve ekonomistler tahminlerini sıraladı.

MERKEZ BANKASI BUGÜN NE YAPACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası takvimine göre yılın 7. Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Tüm piyasaların kilitlendiği kritik faiz kararı ve karar metni saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak. Bankanın alacağı karar, döviz kurlarından kredi maliyetlerine kadar geniş bir yelpazede piyasa dinamiklerini doğrudan şekillendirecek.

BU SENE NE KADAR FAİZ ADIMI ATILDI?

Merkez Bankası, 2026 yılına faiz indirimiyle başlamıştı. 22 Ocak 2026 tarihinde alınan kararla politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 38’den yüzde 37’ye çekilmişti.

Ancak bu adımın ardından TCMB, sıkı para politikası duruşunu koruyarak tam 9 ay boyunca faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Mart, Nisan, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında gerçekleştirilen 5 ardışık toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu.

PİYASADA BEKLENTİ NE YÖNDE?

Ekim ayı toplantısı öncesinde açıklanan anketler, piyasada indirim konsensüsünün oluştuğunu gösteriyor. Beklenti anketlerine katılan uzmanların ağırlıklı görüşü, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36 seviyesine çekileceği yönünde.

BloombergHT anketine katılan 17 finansal analizciden 15'i bu ay 100 baz puanlık bir indirim kararı çıkacağını öngörüyor.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, 20 Ekim'de yayımladığı son raporda iç siyasi gelişmeler ve enflasyon risklerine dikkat çekerek faiz indirimi beklentisini revize etti. Banka, daha önce 150 baz puan olarak tahmin ettiği faiz indirim beklentisini 100 baz puana düşürdü.

"ASIL MESELE GÜVEN"

Faiz kararı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Anahtar Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Özcan Kadıoğlu, faiz indiriminin tek başına çözüm olmayacağını vurguladı.

Bugünkü toplantıdan 100 baz puanlık indirim beklediğini belirten Kadıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün politika faizinin yüzde 37’den yüzde 36’ya çekilmesini bekliyorum. Ancak mesele yalnızca faiz oranının kaç puan olduğu değil. Faiz indirimi; ancak enflasyon beklentileri kalıcı biçimde düşüyor ve fiyat istikrarına güven güçleniyorsa ekonominin normalleşmesine katkı sağlar. Aksi halde kur, enflasyon beklentileri ve sermaye hareketleri üzerinde yeni baskılar oluşturabilir.

Türkiye’nin ihtiyacı sadece faizlerin düşmesi değil, enflasyonun da kalıcı olarak düşmesidir. Bunun yolu ise bağımsız ve güvenilir kurumlar, öngörülebilir ekonomi politikası, mali disiplin, üretim ve yatırım ortamının güçlendirilmesinden geçiyor. Bugün %36’yı konuşacağız ama asıl konuşmamız gereken döngünün nasıl kırılacağıdır. Faiz düşebilir, enflasyon da düşmeli; ama en önemlisi güven yükselmeli."