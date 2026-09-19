Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, lider Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi iki kulübün de galibiyet primi kararı aldığı belirtildi.Furkan Çelik
Dev derbi öncesi iki takım da kulüp başkanlarının futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla özel galibiyet primi kararı aldığı belirtildi.
GALATASARAY LİDER, TRABZONSPOR 6 PUAN GERİDE
Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 7 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise sezona beraberlikle başladıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 13 puanla 6. haftaya lider girdi.
Galatasaray aynı zamanda ilk 5 haftada kaydettiği 13 golle ligin en golcü takımı olurken kalesinde 6 gol gördü.
THOMAS REIS İLK MAÇINA ÇIKACAK
Trabzonspor'da derbiyi önemli kılan detaylardan biri de Thomas Reis olacak. Bordo-mavili takımın başına getirilen Alman çalıştırıcı, Trabzonspor kariyerindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
Daha önce Samsunspor'u çalıştıran Reis, Galatasaray ile karşılaştığı 3 mücadeleden de puan çıkaramamıştı.
Okan Buruk ise Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı çıktığı 10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Buruk'un bu süreçteki tek yenilgisi iki takım arasındaki son lig karşılaşmasında geldi.
REKABETTE 144. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, cumartesi akşamı rekabette 144. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı son Süper Lig maçını Nisan 2026'da 2-1 kazanmıştı.
Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılırken Galatasaray, 2026 yılında çıktığı 11 lig deplasmanının 7'sini kazanıp 4'ünü kaybetti.
DURSUN ÖZBEK'TEN 1 MİLYON EURO PRİM
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde takıma 1 milyon Euro prim dağıtacağı ifade edildi.
ERTUĞRUL DOĞAN RAKAMI MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAYACAK
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da karşılaşma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak özel prim kararını açıklamasının beklendiği belirtildi. Bordo-mavili takım için belirlenen prim miktarına ilişkin ise bir rakam paylaşılmadı.