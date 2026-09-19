Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak

Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi iki kulübün de galibiyet primi kararı aldığı belirtildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, lider Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 2

Dev derbi öncesi iki takım da kulüp başkanlarının futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla özel galibiyet primi kararı aldığı belirtildi.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 3

GALATASARAY LİDER, TRABZONSPOR 6 PUAN GERİDE

Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 7 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 4

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise sezona beraberlikle başladıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 13 puanla 6. haftaya lider girdi.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 5

Galatasaray aynı zamanda ilk 5 haftada kaydettiği 13 golle ligin en golcü takımı olurken kalesinde 6 gol gördü.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 6

THOMAS REIS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor'da derbiyi önemli kılan detaylardan biri de Thomas Reis olacak. Bordo-mavili takımın başına getirilen Alman çalıştırıcı, Trabzonspor kariyerindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Daha önce Samsunspor'u çalıştıran Reis, Galatasaray ile karşılaştığı 3 mücadeleden de puan çıkaramamıştı.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 7

Okan Buruk ise Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a karşı çıktığı 10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Buruk'un bu süreçteki tek yenilgisi iki takım arasındaki son lig karşılaşmasında geldi.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 8

REKABETTE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, cumartesi akşamı rekabette 144. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı son Süper Lig maçını Nisan 2026'da 2-1 kazanmıştı.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 9

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılırken Galatasaray, 2026 yılında çıktığı 11 lig deplasmanının 7'sini kazanıp 4'ünü kaybetti.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 10

DURSUN ÖZBEK'TEN 1 MİLYON EURO PRİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde takıma 1 milyon Euro prim dağıtacağı ifade edildi.

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Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak - Resim: 11

ERTUĞRUL DOĞAN RAKAMI MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAYACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da karşılaşma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak özel prim kararını açıklamasının beklendiği belirtildi. Bordo-mavili takım için belirlenen prim miktarına ilişkin ise bir rakam paylaşılmadı.

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