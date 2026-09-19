Trabzonspor ve Galatasaray'dan prim kararı: Başkanlar paraya kıyacak

ERTUĞRUL DOĞAN RAKAMI MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAYACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da karşılaşma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak özel prim kararını açıklamasının beklendiği belirtildi. Bordo-mavili takım için belirlenen prim miktarına ilişkin ise bir rakam paylaşılmadı.