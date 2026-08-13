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Kaynak: İHA

Yapımına 1870 yılında başlanan ve yöre halkının uzun yıllar süren zorlu çalışmaları ile devlet desteğiyle 132 yılda tamamlanan Taş Yolu, Kemaliye’yi Sivas’ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla inşa edildi. Yol, 2002 yılında tamamlanarak ulaşıma açıldı.



Alternatif ulaşım güzergahlarının devreye girmesiyle birlikte ağırlıklı olarak turizm amaçlı kullanılmaya başlanan Taş Yolu, bugün macera ve doğa turizminin önemli rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki yol üzerinde bulunan 45 tünel, keskin virajlar ve sarp uçurumlar, ziyaretçilere heyecan dolu bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

boyunca ilerleyen yol, kayalıkların arasından sunduğu etkileyici manzaralarla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler, Taş Yolu’nda araçlarıyla ilerleyerek ya da belirli bölümlerde yürüyüş yaparak kanyonun doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor.

Her mevsim farklı bir görünüme bürünen Taş Yolu ve Karanlık Kanyon, doğa, fotoğraf ve macera turizmi açısından Erzincan’ın öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor.

Tarihi, doğal güzelliği ve adrenalin dolu parkuruyla Taş Yolu, Kemaliye’ye gelen ziyaretçilere unutulmaz bir yolculuk deneyimi sunuyor.