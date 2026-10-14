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Paketle birlikte yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefleniyor. Kira tespit davalarının 9 ay, tahliye davalarının ise 1,5 yıl içinde sonuçlanması amaçlanıyor. Aile hukuku davalarının adli tatilde de görülebilmesinin önü açılacak. Bazı davalarda zamanaşımı sürelerinin kısaltılması da tartışılıyor.

BOŞANMA SÜREÇLERİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Boşanma süreçlerini uzatan mal paylaşımı davalarında 10 yıl olan zamanaşımı süresi 5 yıla indirilecek. Önce boşanma gerçekleşecek, mal paylaşımı ise sonrasında ele alınacak. Böylece çekişmeli boşanma dosyalarının daha hızlı sonuçlanması planlanıyor.

SÜRESİZ NAFAKAYA SÜRE SINIRI GELİYOR

Ekonomim'de yer alan bilgilere göre nafaka düzenlemesinde köklü bir değişiklik öngörülüyor. Süresiz nafaka uygulamasına süre sınırı getirilecek. 10 yıla kadar süren evliliklerde nafaka 5 yıl, daha uzun evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar ödenecek. Evlilik 6 ay veya 1 yıl sürse bile kadına en az 5 yıl nafaka verilmesi esas alınacak. Hakim, eşlerin gelir durumunu dikkate alarak takdir yetkisini kullanabilecek.

SOSYAL MEDYAYA KİMLİKLE GİRİŞ ZORUNLU

Sosyal medya tarafında ise kimlik doğrulama zorunluluğu getiriliyor. Platformlara e-Devlet üzerinden ve gerçek kimlikle giriş sistemi kurulacak. Bu adımla yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve fuhuş gibi suçların sosyal medya üzerinden işlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynaklara göre paket üzerindeki çalışmalar son aşamada. Düzenlemenin Meclis’e sunulmasıyla birlikte detaylar netleşecek.