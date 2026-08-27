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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen şartlarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; bir hasta yakınının hastanenin hijyen şartlarıyla ilgili sosyal medyada paylaştığı görüntülerde yer alan iddialarla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla müfettiş görevlendirildiği ifade edildi.

İddialara dair soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bir vatandaş, hastanenin çeşitli bölümlerinde çektiği görüntüleri paylaşarak temizlik ve hijyen koşullarına tepki göstermişti. Sağlık Bakanı’na sesini duyuran vatandaş, görüntülerdeki kirliliğe parmak basarak, “Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe, mikroba bakar mısınız?” demişti.

Görüntüler sosyal medyada gündeme oturmuştu.