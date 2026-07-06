A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk ettiği mücadelede ABD asıllı Türk basketbolcu Malachi Flynn, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
İLK KEZ MİLLİ OLDU
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk beşiyle başlayan ay-yıldızlı ekipte Flynn, milli takım kariyerindeki ilk resmi maçına çıktı.
OCAK AYINDA TÜRK VATANDAŞI OLMUŞTU
Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen 28 yaşındaki oyun kurucu, şubat ayında Sırbistan maçları öncesinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti.
Bahçeşehir Koleji forması giyen tecrübeli basketbolcu, İsviçre karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı formayı ilk kez resmi bir müsabakada terletti.