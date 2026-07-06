A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk ettiği mücadelede ABD asıllı Türk basketbolcu Malachi Flynn, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

İLK KEZ MİLLİ OLDU

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk beşiyle başlayan ay-yıldızlı ekipte Flynn, milli takım kariyerindeki ilk resmi maçına çıktı.

Malachi Flynn İsviçre maçında milli formayı ilk kez giydi - Resim : 1

OCAK AYINDA TÜRK VATANDAŞI OLMUŞTU

Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen 28 yaşındaki oyun kurucu, şubat ayında Sırbistan maçları öncesinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti.

Bahçeşehir Koleji forması giyen tecrübeli basketbolcu, İsviçre karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı formayı ilk kez resmi bir müsabakada terletti.