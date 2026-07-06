Kırmızı altın için mesleğini bıraktı: 50 metrelik alanda servet üretiyor

Kapalı alan tarımının doğal olmadığı yönündeki eleştirilere de bilimsel bir yanıt veren Yoltaş, elde ettikleri ürünün "organik üzeri" kalitede olduğunu vurguluyor. Bitkinin doğadaki zararlılardan ve kötü elementlerden korunduğu için hiçbir zirai ilaca (pestisit) ihtiyaç duymadığını belirten Yoltaş, herkesin kendi evinde veya garajında basit sistemlerle domates, çilek gibi ürünleri zehirsiz bir şekilde üretebileceğinin altını çizdi.