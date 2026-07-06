Bolu’da yaşayan ve asıl mesleği mali müşavirlik olan Şeyda Yoltaş, kariyerinde radikal bir değişikliğe giderek "uzay tarımı" olarak da bilinen topraksız kapalı alan (indoor) tarımına başladı.
Kırmızı altın için mesleğini bıraktı: 50 metrelik alanda servet üretiyor
Mali müşavirlik mesleğini bırakıp topraksız kapalı alan tarımına yönelen Şeyda Yoltaş, 50 metrekarelik bir odasına kurduğu özel sistem ile dünyanın en pahalı baharatı olan ve kırmızı altın olarak bilinen safranı yetiştiriyor. Yoltaş’ın hikayesine kimse inanamıyor.Gülsüm Hülya Sundu
Evinin sadece 50 metrekarelik bir odasına kurduğu özel iklimlendirme sistemiyle dünyanın en pahalı baharatı olan safranı yetiştiren Yoltaş, 1.5 dönümlük tarladan alınacak verimi tek bir odaya sığdırmayı başardı.
Tarım ve Hayvancılık YouTube kanalına konuk olan genç girişimci, annesi ve teyzesiyle birlikte kurduğu üç kişilik kadın kooperatifi tadındaki girişimiyle, tarımda teknolojinin ve kadın emeğinin gücünü gözler önüne seriyor.
Çocukluğundan beri çiftçi olma hayali kurduğunu ancak atadan kalma bir arazisi olmadığı için arayışa girdiğini belirten Yoltaş, çözümü "indoor" kuru tarımda buldu.
Bolu'da kurduğu 50 metrekarelik tesiste doğayı birebir taklit ettiklerini anlatan Yoltaş, sistemi şu sözlerle özetledi:
"Toprakta yapmaya kalksaydık minimum 1.5 dönüm araziye ve çok daha fazla iş gücüne ihtiyacımız olacaktı. Üstelik verimimiz 3-4 kat daha düşük kalacaktı. Biz burada havayı, nemi, sıcaklığı ve karbondioksiti tamamen kontrol altında tutuyoruz. Bitkiyi güneş niyetine beyaz florasan ışıklarla besliyor, topraktaki zararlılardan ve iklimsel risklerden koruyoruz."
Safran yetiştiriciliğinin dünyada "kırmızı altın" olarak adlandırıldığını ve gramının 600 liradan alıcı bulduğunu hatırlatan Yoltaş, bu yüksek fiyatın nedeninin yoğun emek olduğunu vurguluyor. Ortalama 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram safran elde edilebiliyor.
İlk yatırım maliyetinin, özellikle kaliteli ve iri soğan (12-15 gram arası) temininden dolayı yüksek olduğunu belirten girişimci, sistemin karlılığını ise şöyle açıklıyor:
"Tarlada safran soğanlarını çoğaltmak 3-4 yıl sürerken, biz bu kapalı sistemde her yıl iri soğanlar elde ederek soğanlarımızı çoğaltabiliyoruz. Hem safranın kendisini satıyor hem de soğanları çoğaltarak satma imkanı buluyoruz. Bu sayede ilk yatırımımızı bir yıl bile dolmadan amorti etmeyi hedefliyoruz."
Şu an tesisinde 30 bin adet safran soğanı bulunan Yoltaş, bu süreçte en çok çevresel önyargılarla mücadele ettiğini belirtiyor. Rafları ve ışıkları kendisinin döşediğini, tek başına 300 kilo gübre taşıdığını anlatan Yoltaş, "Bana 'yapamazsın', 'burada çiçek açmaz' diyen çok oldu.
Ancak bir sabah kapıyı açtığımızda içerisi mosmor safran çiçekleriyle doluydu" diyerek elde ettiği başarıyı dile getirdi. Yeni nesil teknolojik tarımın yaygınlaşması için bürokratik engellerin aşılması gerektiğine dikkat çeken Yoltaş, devlet kurumlarından bu alandaki yönetmelik eksikliklerinin giderilmesini ve genç girişimcilere hem maddi hem de manevi destek sağlanmasını talep ediyor.
Kapalı alan tarımının doğal olmadığı yönündeki eleştirilere de bilimsel bir yanıt veren Yoltaş, elde ettikleri ürünün "organik üzeri" kalitede olduğunu vurguluyor. Bitkinin doğadaki zararlılardan ve kötü elementlerden korunduğu için hiçbir zirai ilaca (pestisit) ihtiyaç duymadığını belirten Yoltaş, herkesin kendi evinde veya garajında basit sistemlerle domates, çilek gibi ürünleri zehirsiz bir şekilde üretebileceğinin altını çizdi.