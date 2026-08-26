A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ilk maçında cuma günü Litvanya ile karşılaşacak.

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12 Dev Adam, Litvanya maçı hazırlıklarına devam ediyor - Resim : 2 Milliler, müsabakanın hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi’nde Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sürdürdü. İlk 10 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Litvanya karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Ay-yıldızlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Litvanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Türkiye ile Litvanya arasındaki müsabaka, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.