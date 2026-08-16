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Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda 28 Ağustos'ta Litvanya ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına resmen başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İLK ANTRENMAN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık iki saat süren antrenmanda milli takım teknik ekibi ve oyuncular Litvanya maçına yönelik çalışmalar yaptı.

Çalışmayı TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ile federasyon yöneticileri de yakından takip etti.

ALMANYA'DA SÜPER KUPA MESAİSİ

Milliler, 21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa organizasyonu için 18 Ağustos'ta Almanya'ya gidecek.

Hamburg'daki Barclays Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 21 Ağustos'ta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, 22 Ağustos'taki son maçın ardından İstanbul'a dönerek Litvanya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

LİTVANYA VE İZLANDA MAÇLARI PROGRAMI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Litvanya'yı ağırlayacak.

Milliler, gruptaki bir sonraki sınavında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.