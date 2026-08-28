Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026)

Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026)

Piyasaların kilitlendiği saat 17.00'da FED Başkanı Wars'ın haberinin ardından altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşandı. İşte Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 1

Piyasaların 17.00’a odaklandığı açıklama geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun ikna edici bir hızda yavaşlamadığını belirterek, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında kararlılıkla hareket edeceklerini söyledi.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 2

Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana Jackson Hole Sempozyumu'nda ilk kez konuşmasını yapan Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu ve mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını söylerken, şahin duruşunu devam ettirdi.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 3

FED’in şahin duruşu ise piyasaları etkiledi. Altın cephesinde yüzde 1,71’lik kayıp dikkat çekerken, 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,662’den yüzde 4,684’e geldi. Dolar cephesinde durağan seviye görülürken, petrolde sert hareketlilik görülmedi.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 4

Ons altın güne 6 bin 111 dolar seviyesinde açarken, gün içinde FED Başkanı konuşmasına kadar hareketlenmeler dikkat çekti.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 5

Warsh’ın konuşmasıyla ons altındaki kayıp yüzde 1,71 oldu. 4 bin 520 dolara kadar gerileyen ons altın konuşmanın ardından toparlansa da anlık olarak yüzde 0,92’lik kayıpla 4 bin 559 dolar seviyelerinde konumlandı.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 6

Gram altın cephesinde de aynı durum yaşandı. 7 bin 184 TL seviyelerinde olan gram altın konuşma esnasında yüzde 2’lik sert bir düşüşle 6 bin 55 TL satış seviyelerine geldi.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 7

Anlık olarak 1,79’luk kayıp olsa da 7 bin 50 TL’de serbest piyasada gram altın işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 8

Kapalıçarşı’daki durum ise Türk yatırımcıları için merak konusu oldu. 7 bin 143 TL seviyelerine gelen gram altın satış fiyatı konuşmayla birlikte 7 bin 46 TL seviyelerine kadar geldi.

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 9

Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde oldu;

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 10

Gram Altın

Alış Fiyatı: 6.933,79

Satış Fiyatı: 7.041,56

Düşük: 7.023,34

Yüksek: 7.155,03

Kapanış: 7.129,71

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 11

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 11.324,00

Satış Fiyatı: 11.488,00

Düşük: 11.458,00

Yüksek: 11.673,00

Kapanış: 11.632,00

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 12

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 22.683,00

Satış Fiyatı: 22.969,00

Düşük: 22.909,00

Yüksek: 23.339,00

Kapanış: 23.256,00

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 13

Tam Altın

Alış Fiyatı: 45.052,00

Satış Fiyatı: 45.769,00

Düşük: 45.651,00

Yüksek: 46.506,00

Kapanış: 46.342,00

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 14

Gremse Altın

Alış Fiyatı: 112.195,00

Satış Fiyatı: 114.036,00

Düşük: 113.741,00

Yüksek: 115.873,00

Kapanış: 115.463,00

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 15

Has Altın

Alış Fiyatı: 6.968,83

Satış Fiyatı: 7.027,70

Düşük: 7.007,34

Yüksek: 7.140,80

Kapanış: 7.115,48

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Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026) - Resim: 16

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler 18.30-19.00 saatleri arasındaki veriler üzerinden analiz edilmiş olup herhangi bir yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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