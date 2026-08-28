Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (28 Ağustos 2026)

Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana Jackson Hole Sempozyumu'nda ilk kez konuşmasını yapan Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu ve mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını söylerken, şahin duruşunu devam ettirdi.