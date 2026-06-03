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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki konserde "I am a God" (Ben tanrıyım) şarkısının söylendiğini ve on binlerce kişinin bu şarkıya eşlik ettiğini iddia etti. Saral, organizasyonu manevi değerlere aykırı ilan ederken, söz konusu şarkının konserde hiç söylenmediği ortaya çıktı. Öte yandan Saral'ın yakın akrabalarının da konsere katıldığı öğrenildi.

30 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen Kanye West konseri, 118 bin biletli katılımcı ile 'tarihin en kalabalık stadyum konseri' oldu.

Konsere katılmak için çok sayıda ülkeden on binlerce turist İstanbul'a gelirken, etkinlik kapsamında yapılacak konaklama, ulaşım ve yiyecek harcamalarının turizme 100 milyon doların üzerinde katkı sağladığı düşünülüyor.

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West'in iki saati aşkın süre sahnede kaldığı ve ikonik hale gelen 'dünya küresi' şeklindeki sahnesi ile on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattığı konsere ilk negatif tepkiyse Beştepe'den geldi.

SÖYLENMEYEN ŞARKIYLA 118 BİN KİŞİYİ ZAN ALTINDA BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın gündemine oturan konseri hedef alan ifadeler kullanırken, konserde Kanye West'in "I am a God" (Ben tanrıyım) şarkısını söylediğini ve on binlerce katılımcının da bu şarkıya eşlik ettiğini iddia etti.

Saral, yapılan organizasyonun kültürel ve manevi değerlere aykırı olduğunu belirterek "Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Kanye West'in toplam 36 şarkı söylediği konserde 'I am a God' şarkısının konser listesine alınmadığı ortaya çıktı.

KATILANLARA VERDİ VERİŞTİRDİ

Konserde hiç söylenmemiş bir şarkı üzerinden 118 bin kişiyi hedef haline getiren Saral, "Daha da düşündürücü olan ise, muhafazakâr kesimin de bu kültürel kuşatmanın bir parçası hâline gelmiş olmasıdır. Sahne ışıkları altında gençliğimize dayatılan bu yabancılaşmaya kimsenin itiraz etmemesi vahimdir" sözleriyle konsere katılan tüm kesimleri eleştiri yağmuruna tuttu.

Konsere katılanlardan biri de Oktay Saral'ın öz yeğeni Ünal Saral oldu.

Ünal Saral, sosyal medya hesabının en üst bölümüne 'Kanye West' konserinde çektiği fotoğrafları sabitlerken, konserde geçirdiği keyifli anlara ait çok sayıda fotoğraf ve videoyu takipçileriyle paylaştı.