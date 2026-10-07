Kaynak: İHA

Karşıyaka Basketbol'un yeni sezonda güçlü ve sürdürülebilir bir yapıyla yoluna devam edebilmesi için Folkart'tan önemli bir destek geldi.

Folkart'ın yeşil-kırmızılı basketbol takımına 50 milyon TL'lik katkı sağladığı açıklanırken, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Folkart ailesine teşekkür etti.

'SON DERECE DEĞERLİ BULUYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Tusder, "Karşıyaka Basketbol’un yeni sezonu güçlü ve sürdürülebilir bir yapıyla devam ettirebilmesi açısından bu desteği son derece değerli buluyoruz. Folkart geçmişte de ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde yanımızda oldu. Bugün de büyük bir sorumluluk üstlendiler. Sayın Mesut Sancak’a ve Folkart ailesine Karşıyaka adına yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

'ACİL DESTEK İHTİYACINI GÖRDÜK'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise Karşıyaka Basketbol'un içinde bulunduğu süreci ve acil destek ihtiyacını yakından gördüklerini belirterek, bu desteği bir geçiş dönemi sorumluluğu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Mesut Sancak şöyle konuştu:

"Biz İzmir’den doğmuş, İzmir’de büyümüş bir markayız. ‘İzmir’den kazandığımızı İzmir’le paylaşmak’ anlayışıyla kültürde, sanatta, sosyal projelerde ve sporda kentimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Karşıyaka Basketbol’da ortaya çıkan tabloyu da şehrin bize verdiği bir sorumluluk olarak gördük."

'KARŞIYAKA, İZMİR'İN DEĞERİ'

Karşıyaka'nın İzmir için taşıdığı öneme dikkat çeken Sancak, şunları söyledi:

"Karşıyaka, 114 yıllık geçmişiyle yalnızca bir spor kulübü değil, İzmir’in en önemli değerlerinden biridir. Basketbol takımı da başarıları, geleneği ve özel taraftarıyla Türk basketbolunda ayrı bir yere sahiptir. Karşıyaka çok büyük bir camia, İzmir de güçlü bir iş dünyasına sahip. Karşıyaka Basketbol’un geleceğinin tek bir şirketin ya da birkaç kişinin omuzlarında olmaması gerektiğine inanıyoruz."

İZMİR İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

İş insanlarına destek çağrısında bulunan Sancak, "Bu nedenle başta Karşıyakalı iş insanlarımız olmak üzere İzmir iş dünyasını, kentin bu önemli değerine sürdürülebilir biçimde destek vermeye davet ediyoruz. Bugün yapılması gereken yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamak değil, Karşıyaka Basketbol’un geleceğini daha geniş bir dayanışma ve iş birliği modeli üzerine kurmaktır" dedi.

TUSDER'DEN ÇAĞRIYA DESTEK

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder de Mesut Sancak’ın iş dünyasına yaptığı çağrıya destek verdi.

Yiğit Tusder, "Karşıyaka Basketbol’un geleceği geniş tabanlı bir dayanışma modeli üzerine kurulmalı. Başta Karşıyakalı iş insanlarımız olmak üzere, İzmir iş dünyasının ve kulübümüze gönül veren kurumların bu sürece daha güçlü biçimde katılmasını arzu ediyoruz. Folkart bu sezon bir kez daha önemli bir sorumluluk üstlendi. Bizim görevimiz de bu desteği en doğru şekilde değerlendirerek geleceğin Karşıyaka’sını bugünden hazırlamak" ifadelerini kullandı.