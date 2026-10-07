FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Esenler Erokspor, organizasyondaki ilk hafta karşılaşmasında Azerbaycan temsilcisi Gence'yi Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Maçın başından itibaren üstünlüğünü ortaya koyan temsilcimiz, rakibini 92-63 mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başladı.

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İLK YARIDA KONTROLÜ ELE ALDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Esenler Erokspor, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı.

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İkinci periyotta savunmadaki etkisini artıran Erokspor, çeyreği 22-11 kazanarak soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de temposunu sürdüren temsilcimiz, bu bölümü 27-21 önde tamamladı ve final periyoduna 72-51'lik avantajla girdi.

Esenler Erokspor Avrupa'da fırtına gibi başladı - Resim : 3

FARK 29 SAYIYA ÇIKTI

Son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Esenler Erokspor, bu periyodu da 20-12 kazanarak parkeden 92-63 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor'da Kevin Jan Yebo 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Gence'de Kobe McGee 16 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'na 29 sayılık farklı galibiyetle başladı.