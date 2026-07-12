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Kaynak: İHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'na 22 Mart'ta zirve tırmanışı yapan gruptan ayrılan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. İlk ihbar üzerine bölgede mahsur kalan dağcılar için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Yapılan kontrollerde gruptaki dört kişinin güvenli şekilde dağdan indirildiği belirlenirken, kamp alanına dönmek üzere ekipten ayrılan Sevim Yılmaz'ın kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama çalışmaları genişletildi.

3 AY 20 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

AFAD ve JAK koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarmanın keşif uçağı, emniyetin İHA'ları, dronlar ve profesyonel dağcı ekipleri de destek verdi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen sürdürülen aramalar, kayboluşun üzerinden 3 ay 20 gün geçtikten sonra sonuç verdi.

Bir İHA tarafından dağın yüksek kesiminde kıyafet ve insan bedeni tespit edilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler, cansız bedene ulaştı. Cenazenin dağdan indirilmesi için çalışma başlatılırken, kimliğin kesin olarak belirlenmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi. Test sonuçlarının ardından cesedin Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.