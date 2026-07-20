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Kaynak: AA

ABD'de federal mahkeme, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolar karşılığında satın alma planına geçici fren koydu. Oakland'daki federal mahkemede görev yapan Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin, birleşme işleminin 14 gün süreyle durdurulmasına hükmetti.

Karar, California öncülüğünde 12 eyaletin başsavcılıklarının açtığı rekabet davası kapsamında alındı. Eyaletler, söz konusu satın almanın medya sektöründe rekabeti ciddi şekilde zayıflatacağını savunarak mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

REKABET ENDİŞESİ ÖNE ÇIKTI

Dava dilekçesinde, birleşmenin gerçekleşmesi halinde yeni oluşacak şirketin ABD sinema filmi pazarının yaklaşık üçte birini, temel kablolu televizyon yayınlarının da benzer oranda kontrol edeceği öne sürüldü. Bunun hem sinema salonları hem yayın dağıtıcıları hem de tüketiciler açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

California'nın yanı sıra Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Washington eyaletlerinin de destek verdiği dava kapsamında, mahkeme esas hakkında karar verene kadar birleşme işleminin tamamlanmaması talep edildi. Federal yargıç da bu talebi kabul ederek satın alma sürecini 14 gün süreyle geçici olarak durdurdu.