Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı apartmanın 6’ncı katında çıkan yangında 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gazete Pencere'de yer alan habere göre, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dumandan etkilenen 25 kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi. 19 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Mahallesi’ndeki yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.
Binada mahsur kalan 19 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. Yangının, 30 numaralı dairede bulunan çocuğun çakmakla oynadığı sırada salondaki perdelerin tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.