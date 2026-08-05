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Kaynak: AA

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Meriç ilinde nüfus kaybını önlemek amacıyla başlatılan yerleşim teşvik programında başvuruların büyük bölümü sonuçsuz kaldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 600 kişinin başvurduğu program kapsamında yalnızca 2 başvuru kabul edildi.

10 BİN EURO’YA KADAR DESTEK AÇIKLANMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından Ekim 2024’te duyurulan pilot program kapsamında, Meriç iline bağlı Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka belediyelerine kalıcı olarak taşınanlara 10 bin EURO’ya kadar mali destek verilmesi planlanmıştı.

Ancak programa kabul edilen kişilerin de vaat edilen 10 bin EURO’luk desteğin tamamını henüz alamadığı belirtildi.

YAKLAŞIK İKİ YILLIK UYGULAMA TARTIŞILIYOR

Program, Yunanistan Parlamentosunda da gündeme gelirken, yaklaşık iki yıllık uygulamanın beklenen etkiyi oluşturamadığı değerlendirmeleri yapıldı.

Hükümetin ise düşük katılım nedeniyle programı genişletme kararı aldığı aktarıldı.

YENİ İLLER DE PROGRAMA DAHİL EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte Drama, Kastoria, Florina, Kilkis, Pella ve Serez’in de aralarında bulunduğu bazı illerin programa dahil edilmesi planlanıyor.

Ayrıca hak sahipliği şartlarının yeniden düzenlenmesi ve taşınma desteğinin bir bölümünün peşin ödenmesiyle katılımın artırılması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İŞ İMKANI VURGUSU

Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın bazı olumlu yönleri bulunduğunu ancak bunun demografik sorunlara “mucizevi bir çözüm” olmadığını ifade etti.

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos ise bölgede iş imkanlarının yetersiz olması nedeniyle programa ilginin düşük kaldığını belirtti.

Yunan hükümeti, Meriç bölgesinde giderek azalan nüfus ve demografik sorunlarla mücadele etmek amacıyla 2024 yılında söz konusu teşvik programını başlatmıştı.