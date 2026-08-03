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Kaynak: AA / İHA

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan aileler, yıllardır elektriksiz yaşamlarını sürdürüyor. Mum ve el feneriyle aydınlanan evlerde yaşayan vatandaşlar, elektrik aboneliği için kendilerinden yaklaşık 1 milyon TL'lik şahsi trafo kurmalarının istendiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi.

"HAYVANLARIMIZI SATARSAK BURADA YAŞAMANIN ANLAMI KALMAZ"

Bölgede yaşayan aileler, imar barışından yararlandıklarını, evlerine ait plan ve projeleri hazırlatarak abonelik başvurularını yaptıklarını ancak elektrik için şahsi trafo kurmalarının istendiğini iddia etti.

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşlar, bu maliyeti karşılayabilmek için hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını belirterek, bunun geçim kaynaklarını tamamen ortadan kaldıracağını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır bölgede yaşayan Tuncer Şimşek, "Şahsi trafo kurmamız gerektiği ve maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu söyleniyor. Bu parayı ödemek için hayvanlarımızı satmamız gerekir. Hayvanları sattıktan sonra burada yaşamamızın bir anlamı kalmaz" dedi.

MUM IŞIĞINDA YEMEK YAPIYORLAR

Elektrik bulunmadığı için aileler buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve diğer elektrikli ev aletlerini kullanamıyor.

Kadınlar yemeklerini mum ve el feneri ışığında hazırlarken, çocuklar ise akşamları ışık altında ders çalışamadıklarını, telefonlarını şarj edemediklerini ve televizyon izleyemediklerini dile getirdi.

"20 YAŞINDAYIM, HİÇ ELEKTRİKLİ EVDE YAŞAMADIM"

20 yaşındaki Sıla Şimşek ise bugüne kadar elektriği olan bir evde yaşamadığını belirterek, "İnternetimiz ve televizyonumuz yok. Telefon olsa bile şarj edemiyoruz. Çamaşırlar ve bulaşıklar elde yıkanıyor. Biz de diğer gençler gibi normal bir hayat yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"55 YILDIR AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

60 yaşındaki Leyla Koçyiğit de çocukluğundan bu yana elektriksiz yaşadıklarını anlatarak, "Buraya 5 yaşındayken geldim. O dönem çıra yakarak aydınlanıyorduk. Şimdi her yerde elektrik var ama biz hâlâ elektriksiz yaşıyoruz. Burada hamile kadınlar, küçük çocuklar ve öğrenciler var. Biz sadece elektrik istiyoruz" diye konuştu.

Bölge sakinleri, yetkililerin gerekli incelemeleri yaparak yıllardır devam eden elektrik sorununa kalıcı çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti.