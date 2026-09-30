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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasının ardından Fatih Karagümrük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

TFF, Burhan Genç, Yusuf Güzel, Selim Uçar, Emre Uçar, Kadir Uçar, Metin Bozyiğit ve Gürkan Karaboğaz olmak üzere Fatih Karagümrük'ten 6 yöneticinin bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği bildirmişti.

1. Lig ekibi, TFF tarafından açıklanan listede Fatih Karagümrük yöneticisi olarak gösterilen kişilerin kulübün Sportif A.Ş. yönetimiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

'DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN KULÜBÜMÜZLE HİÇBİR BAĞI YOK'

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.

Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu Derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır."