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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Avrupa’daki motorin fiyatlarına ilişkin açıklamalarına X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Şimşek, Avrupa’nın birçok ülkesinde motorinin litre fiyatının 150 liranın üzerinde, Türkiye’de ise yaklaşık 100 lira olduğu yönünde sözler sarf etmişti.

Şimşek’in söylemlerine değinen Ağıralioğlu, karşılaştırmanın yalnızca akaryakıt fiyatları üzerinden yapılmaması gerektiğini savundu.

Ağıralioğlu, Avrupa ülkelerindeki gelir düzeylerine dikkat çekerek kişi başına düşen gelirle alınabilen motorin miktarlarının Türkiye’den farklı olduğunu ifade etti.

Paylaşımında Danimarka’da yaklaşık 29 bin 700, Almanya’da 24 bin 300, Fransa’da ise yaklaşık 20 bin litre motorin alınabildiğini belirtti.

Ağıralioğlu, Türkiye’de bu miktarın 9 bin 700 litre civarında olduğunu aktardı.

Avrupa-Türkiye kıyaslamasının yalnızca mazot fiyatlarında yapılmasına karşı çıkan Ağıralioğlu, yeni iPhone Duo ve Volkswagen Golf üzerinden de fiyat karşılaştırması yaptı.

Ağıralioğlu, iPhone Duo’nun Almanya’da 2 bin 299 avro, Türkiye’de ise 229 bin 999 liraya satıldığını belirterek, Türkiye’deki fiyatın yaklaşık yüzde 79 daha yüksek olduğunu söyledi.

Volkswagen Golf için de Almanya’da 32 bin 80 avroluk fiyat verildiğini aktardı.

Ağıralioğlu, Türkiye’de aracın yaklaşık 2 milyon 994 bin liraya satıldığını ve iki ülke arasındaki farkın yaklaşık yüzde 67 olduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, Avrupa ile karşılaştırma yapılacaksa maaş, gelir, alım gücü ve vergi yükünün de birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ağıralioğlu, vatandaş açısından temel meselenin motorinin Avrupa’dan daha ucuz olması değil, mevcut fiyatın gelirler üzerindeki etkisi olduğunu savundu.

Ekonomik tablonun yalnızca istatistiklerle değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ağıralioğlu, vatandaşların yaşadığı ekonomik koşulların yakıt deposu, market harcamaları ve kredi kartı ödemelerinde görüldüğünü dile getirdi.

Ağıralioğlu ayrıca vergi politikaları, bütçe kararları ve ekonomi politikalarının vatandaşlar tarafından belirlenmediğini, ancak bunların maliyetinin vatandaşlara yansıdığını belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkanı, Avrupa örneği verilirken yalnızca fiyatların değil, gelir ve alım gücünün de birlikte ele alınması gerektiğini söyleyerek paylaşımını, vatandaşların ekonomik kayıplarını unutmayacağı yönündeki değerlendirmesiyle tamamladı.