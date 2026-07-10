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Kaynak: Haber Merkezi

2026 Wimbledon Erkekler Tekler Yarı Finali'nde Alexander Zverev ile Arthur Fery karşı karşıya geldi. Alman raket, ev sahibi seyircinin desteğini arkasına alan rakibini 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İLK SET NEFES KESTİ

Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Arthur Fery, etkili servisleriyle Zverev'i zorlamayı başarsa da tie-break bölümünde tecrübesini konuşturan Alman tenisçi seti 7-6 kazanarak öne geçti.

KONTROLÜ TAMAMEN ELE ALDI

İlk setin ardından oyunun kontrolünü eline geçiren Zverev, ikinci sette güçlü servisleri ve etkili geri çizgi oyunuyla rakibine şans tanımadı. Alman raket, seti 6-2 kazanarak final için büyük avantaj yakaladı.

FERY DİRENEMEDİ

Üçüncü sette mücadeleyi bırakmayan Arthur Fery, zaman zaman etkili oyun ortaya koysa da Zverev kritik anlarda hata yapmadı. Alman tenisçi, seti 6-4 alarak mücadeleyi 3-0 kazandı.

RAKİBİ BELLİ OLACAK

Bu sonuçla 2026 Wimbledon'da finale yükselen ilk isim olan Alexander Zverev'in rakibi, Novak Djokovic ile Jannik Sinner arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.