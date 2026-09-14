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Sanatçı Zülfü Livaneli, “Yiğidim Aslanım” eserinin Yeni Parti mitinglerinde kullanılmasına ilişkin başlayan tartışmalar hakkında Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu.

Yaşananların gereğinden fazla büyütüldüğünü söyleyen Livaneli, şarkısının Yeni Parti tarafından kullanılmasını yasakladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“BU BİR AĞIT”

“Yiğidim Aslanım”ın geçmişi anan bir ağıt olduğunu vurgulayan Livaneli, şarkının mitinglerdeki enerjiyi düşürdüğü yönünde kendisine çok sayıda eleştiri geldiğini anlattı.

Livaneli, eserin Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sözlerinden oluştuğunu, önce Nazım Hikmet, daha sonra Deniz Gezmiş, Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini anmak için kullanıldığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'E İKİ ŞARKI ÖNERDİ

Livaneli, bir dostu aracılığıyla Yeni Parti lideri Özgür Özel'e görüşünü ilettiğini belirterek, mitinglerde “Yiğidim Aslanım” yerine “Ey Özgürlük” ve “Merhaba” şarkılarının kullanılabileceğini söyledi.

Şarkısının çalınmasını yasaklamadığının altını çizen Livaneli, önerisini mitinglerin atmosferi açısından yaptığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İDDİALARINA YANIT

Zülfü Livaneli, hakkında ortaya atılan cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

80 yaşını geçtiğini ve hayatının bu döneminde kitaplarını yazıp müzik çalışmalarını sürdürmek istediğini söyleyen Livaneli, “Cumhurbaşkanı falan olmayacağım” diyerek siyasi bir adaylık düşünmediğini belirtti.