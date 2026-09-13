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Kaynak: Haber Merkezi

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, kendisiyle özdeşleşen "Yiğidim Aslanım" eserinin YENİ Parti mitinglerinde çalınmaması için talepte bulunduğunu duyurmuştuç.

Livaneli'nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

'ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA'

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yiğidim Aslanım adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandığı için Livaneli, Yeni Parti’den artık çalınmamasını rica etmiştir. Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın."