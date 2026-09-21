Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ
2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi’nde görev yapan öğretmen ve yardımcı personele temel yangın eğitimi verildi.
Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirler hakkında personele bilgi aktarıldı.
Eğitim kapsamında yangın anında uygulanması gereken doğru müdahale yöntemleri, acil durumlarda izlenecek yollar ve yangın risklerine karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.
Çocukların bulunduğu alanlarda güvenliğin önemine dikkat çekilen eğitim programıyla öğretmen ve yardımcı personelin yangın ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Programın tamamlanmasının ardından eğitime katılan öğretmen ve yardımcı personele katılım belgeleri takdim edildi.
Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada çocukların güvenliğini ön planda tutan yangın eğitimi ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.