İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonları kapsamında

bu sabah gözaltına alınan 17 kişinin arasında Züber'in ortaklarının da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Karar çıkarılanlardan 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Züber isimli firma'nın ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt'un da olduğu öğrenildi.

Züber'in aynı zamanda geçtiğimiz hafta aynı soruşturma kapsmaında gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programının sponsoru olduğu biliniyor.

Hasan Can Kaya geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testler negatif çıkmıştı.