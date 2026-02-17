Fatih Altaylı kendi bloğunda yayınladığı bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili Ankara kulislerinde konuşulan dikkat çeken bir iddiayı keleme aldı. Fatih Altaylı "Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğunda otururken AK Parti seçime gitmez" dedi.

'ŞİMŞEK'İN YOKLUĞU KABİNEDE HEYECAN DALGASI YARATTI'

Altaylı 'Hazır Şimşek yokken...' başlıklı yazısında şunları yazdı:

"Geçen hafta kabine toplantısı vardı ve Mehmet Şimşek, çeşitli toplantılar için yurt dışında olduğundan toplantıya katılamadı. Bu durum bilindiği için kabine toplantısı öncesi tüm bakanlar arasında şöyle bir mesaj trafiği yaşandı. 'Herkes imzalanacak ne kadar ödenek talebi, yatırım talebi, kadro tahsis talebi varsa getirsin. Hazır Şimşek yokken hepsi imzalanır.' Hangi bakanlar ne getirdi, neler imzalandı bilmiyorum. Ama Şimşek’in yokluğunun kabinede böyle bir heyecan dalgası yarattığını biliyorum.”

'EĞER SEÇİM OLACAKSA EN AZ 6 AY ÖNCE ŞİMŞEK AFFINI İSTER'

"Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu bakanlık koltuğunda otururken AK Parti seçime gitmez" diyen Fatih Altaylı, "Eğer bir seçim olacaksa, en az altı ay öncesinde Mehmet Şimşek görevden affını ister ve yerine gelecek Bakan, ismi hiç önemli değil, muslukları açar, zamlar yapılır, gerekli gereksiz tüm yatırımlar onaylanır, seçim ekonomisine geçilir" dedi.