ABD ile İran arasında yeniden başlayan nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Görüşmede İran heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Arakçi yaparken ABD’yi ise Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner temsil edecek.

Cenevre’de yapılacak dolaylı görüşmede İran’ın nükleer programı ele alınacak. ABD tarafı Tahran yönetiminin balistik füzelerini de müzakere konusu yapmak istese de İran bunu sert bir dille reddediyor.

İran ise nükleer anlaşmanın sağlanması durumunda yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Umman’da yapılan ilk tur görüşmelerden müzakerelerin yol haritası ya da sağlanması beklenen anlaşma konusunda net bir sonuç çıkmamıştı. Ancak İran tarafı görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetmişti.

Ayrıntılar geliyor…