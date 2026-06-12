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Araç sahiplerinin kaza sonrasında yaşadığı mağduriyetleri en aza indirmeyi ve bürokratik süreçleri hızlandırmayı hedefleyen yeni zorunlu trafik sigortası düzenlemesi, 12 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen bu kritik değişiklikler, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulamaya konulacak.

DEĞER KAYBI SÜREÇLERİNDE "OTOMATİK" DÖNEM

Yeni mevzuatın araç sahiplerini en çok rahatlatacak adımlarından biri, değer kaybı tazminatı taleplerinde yaşanan zaman kaybının önüne geçilmesi oldu. Eski sistemde hak sahibinin bizzat başvuru yapması gerekirken, yeni düzenlemeyle bu zorunluluk ortadan kalkıyor.

Kaza sonrasında görevlendirilen eksperler; aracın markasını, yaşını, hasar geçmişini, yıpranma payını ve hasarın büyüklüğünü dikkate alarak detaylı bir değer kaybı analizi yapacak.

Hesaplanan bu değer kaybı rakamı, araç sahibinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek kalmadan sigorta şirketi tarafından doğrudan sisteme kaydedilecek.

Sigorta şirketleri, ortaya çıkan tazminat tutarını hak sahiplerine SMS, e-Devlet platformu veya mobil uygulamalar aracılığıyla hızlı ve yazılı bir şekilde bildirmekle yükümlü tutulacak.

PARÇA DEĞİŞİMİNDE "ORİJİNAL" ZORUNLULUĞU VE İSPAT YÜKÜ

Hasar onarım süreçlerinde sıkça yaşanan anlaşmazlıkları gidermek amacıyla parça değişim kuralları da sigortalı lehine yeniden şekillendirildi.

Kaza neticesinde onarımı mümkün olmayan tüm hasarlı parçaların değişiminde ana kural, orijinal parça kullanımı olacak.

Eğer değiştirilecek hasarlı parça halihazırda orijinal değilse ve yerine "eşdeğer" bir parça kullanılmak isteniyorsa, bu durumun doğruluğunu ispatlama yükümlülüğü tamamen sigorta şirketlerine bırakıldı.

Bu yenilik sayesinde sektördeki haksız uygulamaların ve kalitesiz yan sanayi parça kullanımından doğan şikayetlerin bıçak gibi kesilmesi hedefleniyor.