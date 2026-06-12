12 Haziran altın, petrol, bitcoin dolar ve Euro fiyatları şöyle:
Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler
ABD-İran arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlemesi küresel piyasaları doğrudan etkiliyor. Brent petrol ve altında düşüş yaşanırken kripto paralar yükselişe geçtiAykut Metehan
Bitcoin
Küresel gelişmeler ışığında savaş süresince sert düşüşler gösteren Bitcoin, yeniden yükselişe geçti. Yüzde 1'lik bir yükselişle 63 bin 344 dolar seviyesine geldi
Brent Petrol
ABD-İran arasında müzakerelerin olumlu ilerlemesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması söylemleri Brent Petrolde %2 seviyelerinde bir düşüşe sebep oldu. Brent Petrol 88,34 dolardan işlem görüyor
Dolar/TL 46,2632
Euro/TL 53,5846 TL
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.249,35 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.379,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.739,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 39.987,27 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.376,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 100.274,83 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.197,54 Dolar