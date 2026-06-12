Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler

Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler

ABD-İran arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlemesi küresel piyasaları doğrudan etkiliyor. Brent petrol ve altında düşüş yaşanırken kripto paralar yükselişe geçti

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler - Resim: 1

12 Haziran altın, petrol, bitcoin dolar ve Euro fiyatları şöyle:

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Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler - Resim: 2

Bitcoin

Küresel gelişmeler ışığında savaş süresince sert düşüşler gösteren Bitcoin, yeniden yükselişe geçti. Yüzde 1'lik bir yükselişle 63 bin 344 dolar seviyesine geldi

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Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler - Resim: 3

Brent Petrol

ABD-İran arasında müzakerelerin olumlu ilerlemesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması söylemleri Brent Petrolde %2 seviyelerinde bir düşüşe sebep oldu. Brent Petrol 88,34 dolardan işlem görüyor

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Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler - Resim: 4

Dolar/TL 46,2632

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Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler - Resim: 5

Euro/TL 53,5846 TL

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Petrol ve altın çakıldı, Bitcoin yükseldi: 12 Haziran Cuma piyasada son veriler - Resim: 6

Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.249,35 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.379,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.739,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 39.987,27 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.376,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 100.274,83 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.197,54 Dolar

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