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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6 Aralık 2026’da yapılacak milletvekilliği genel seçimi öncesinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, açıklamasında milli değerler, ulusal bağımsızlık, yerli üretim ve gençlerin geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

MİLLİ ÜLKÜLER VE YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Siyasi mücadelesinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türk özgürlük hareketinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün mirasına bağlılığını dile getiren Töre, halkın farklı kesimleriyle bağ kurmayı ve vatandaşların taleplerini temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.

Ülkedeki üreticilerin desteklenmesi ve milli sermayenin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Töre, yeni dönemde de bu konulardaki çalışmalarını sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Açıklamasında geleceğin bugünden şekillendiğine işaret eden Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının devamı, Kıbrıs Türk halkının refahı ve huzuru ile gençlerin yarınları için mücadelesini sürdüreceğini kaydetti. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının dayanışmasına da vurgu yaptı.

Töre, açıklamasını “Ben milletimi hesapsız ve çıkarsız sevdim. Ben Zorlu Töre! Halkımın sesiyim.” sözleriyle tamamladı.

ZORLU TÖRE KİMDİR?

Zorlu Töre, 1956 yılında Larnaka’ya bağlı Akhisar köyünde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olarak ziraat yüksek mühendisi unvanını aldı. Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Üçşehitler köyü ve Akıncılar’da mücahit olarak görev yaptı; askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamladı.

Siyasi faaliyetlerini Ulusal Birlik Partisi bünyesinde sürdüren Töre, partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 2009 yılında UBP’den Lefkoşa milletvekili seçildi. 2010-2011 döneminde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlendi. 2013 seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den milletvekili seçildikten sonra yeniden UBP’ye katıldı.

2018 ve 2022 seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili olarak Meclis’e giren Töre, 7 Mart 2022’de Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçildi. Bu görevi 18 Ekim 2024’e kadar sürdüren Töre, halen UBP Lefkoşa Milletvekili olarak görev yapıyor. Evli ve beş çocuk babasıdır.