Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı

Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı

Sedat Peker, 55. yaş gününü Dubai'de ailesiyle kutladı. Bozkurt işaretiyle verilen pozlar ve fonda çalan Ali Kınık'ın "Kurtlar Sofrası" şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı - Resim: 1

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, 55. yaş gününü Dubai'de ailesiyle birlikte kutladı.

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Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı - Resim: 2

Kutlamaya ait görüntülerde aile üyelerinin Bozkurt işareti yaparak objektife poz vermesi ve fonda Ali Kınık'ın "Kurtlar Sofrası" şarkısının çalması dikkat çekti.

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Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı - Resim: 3

PASTAYI BOZKURT İŞARETİYLE KESTİLER

Aile arasında gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına ait görüntüler, eşi Özge Peker tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı - Resim: 4

Görüntülerde Sedat Peker'in eşi ve çocuklarıyla birlikte doğum günü pastasının önünde neşeyle poz verdiği, ardından hep birlikte Bozkurt işareti yaptığı görüldü.

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Sedat Peker, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı - Resim: 5

ŞARKI SEÇİMİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Kutlamada doğum günü şarkısı olarak Ali Kınık'ın "Kurtlar Sofrası" adlı eserinin tercih edilmesi de sosyal medyada dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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