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Kaynak: İHA

Fransız işgalinden kurtuluşun 105. yılı kutlamaları, sabah saatlerinde Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının da paylaşıldığı tören, halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileriyle renklendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, 21 Haziran'ın sadece bir kurtuluş günü değil, kentin kimliğini oluşturan değerlerin de sembolü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kentin bağımsızlığına, emeğine ve geleceğine sahip çıkma iradesinin tarihidir. Bugün burada bizlere bırakılan mirasın değerini hatırlamak ve bu mirasa layık olma sorumluluğunu paylaşmak için buluştuk."

Savaş döneminde sergilenen kahramanlıklara değinen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise kentin Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişindeki stratejik önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"21 Haziran'da düşman, Fransız işgali altındaki Zonguldak'ı terk etmek zorunda kalmıştır. Türk milleti en kötü zamanda küllerinden var olmuştur. Zonguldak'ın kalkınmaya çok büyük katkıları olmuştur; taş kömürüyle, demir çeliğiyle, üretimiyle, madencilerimiz yerin metrelerce altında Türkiye için üretmiştir. Zonguldak, ikinci yüzyılda da kalkınmanın en önündeki vilayetlerden olacaktır."

Kutlamalar kapsamında, okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Hacıbektaşoğlu tarafından takdim edildi.

Valilikteki programın ardından etkinliklerin ikinci adresi Uzun Mehmet Anıtı oldu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Zonguldak havzasının kaderini değiştiren tarihi keşif yad edildi.

Siyah Taşın 200 Yıllık Hikayesi: TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Uzun Mehmet’in 8 Kasım 1829’da Ereğli’de askerlik vazifesindeyken kendisine gösterilen "siyah taş" numunesini memleketindeki bir değirmen deresinin kenarında nasıl bulduğunu ve yandığını fark ederek İstanbul'a bildirdiğini hatırlattı. Kiraz, "Uzun Mehmet bölgenin ve ülkemizin geleceğini değiştiren keşfe imza atmıştır. 200 yıldır kömür sanayimizin gelişmesinde, enerji ihtiyacımızın karşılanmasında ana unsur olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar alanda kurulan tarihi fotoğraf sergisini gezdi. Kentin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Limanı’na demirleyen TCG Kilimli Gemisi de gün boyunca kapılarını ziyaretçilere açarak kutlamalara askeri ve bahriyeli selamı durdu.