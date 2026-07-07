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Sali, şarkıyı Kıbrıs ağzıyla seslendirirken sonra esprili bir açıklamada bulundu. Ünlü sanatçı, "Sezen Aksu benden nefret etmez inşallah" diyerek gülmeye başladı. Sali’nin bu sözleri, performansın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Kıbrıs ağzıyla yorumlanan "Sarışınım", ilgiyle karşılanırken, Sali'nin doğal ve sıcak sahne enerjisi beğeni topladı.

Ziynet Sali'nin esprili yaklaşımı ve Sezen Aksu'nun unutulmaz eserine getirdiği farklı yorum, kısa sürede sosyal medya büyük yankı uyandırdı. Sanatçının sahnedeki bu renkli performansı, hem izleyicilerden alkış aldı hem de sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden. Profesyonel müzik kariyerine 2000 yılında yayımladığı “Ba-Ba” albümüyle adım atan Sali, güçlü sesi ve Akdeniz ezgilerini harmanlayan tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

SARIŞINIMIN ŞARKI SÖZLERİ

Bir eda, bir çalım, aldın başını, gittin

Ne kadar masum bir şeyi terk ettin

Avunurken olur olmaz aşklarla

Seni hem sevdim hem senden nefret ettim

Ne sen unuttun, ne ben unuttum

Aldatma kendini, gel

Yanıyor içim, eriyor içim

Eskisinden de beter

Gel, gel, sarışınım, gel

Gel, sana aşığım [veya alışığım]* , gel

Gel, gel, gün ışığım, gel

Gel, çok karışığım, gel

Bir ateş ki alev alev yanar içimde

Saçının kokusu kaldı ellerimde

Yatağımda deli gibi döner dururum

Dolaşır sanki hayalin hâlâ tenimde

Ne sen unuttun, ne ben unuttum

Aldatma kendini, gel

Yanıyor içim, eriyor içim

Eskisinden de beter

Gel, gel, sarışınım, gel

Gel, sana aşığım, gel

Gel, gel, gün ışığım, gel

Gel, çok karışığım, gel