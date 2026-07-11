NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde kurulan reklam panoları ve tabelalar için daha önce 181 milyon 468 bin lira harcama yapılmıştı. Zirvenin sona ermesiyle birlikte bu panoların kaldırılması ve afişlerin sökülmesi için 16 milyon 964 bin liralık ek maliyet ortaya çıktı.

SÖKÜM İŞİ İÇİN YENİ İHALE

Söz konusu söküm işlemleri için açılan ihaleyi, Ankara Yenimahalle merkezli bir firma kazandı. Böylece yalnızca panoların kurulumu değil, kaldırılması da kamu bütçesine ek yük getirdi.

ZİRVEYE ÖZEL DİĞER HARCAMALAR DA DİKKAT ÇEKTİ

NATO Zirvesi kapsamında yapılan diğer harcamalar da maliyet kalemlerini artırdı:

Zirveye gelen konuklar için hazırlanan otobüslerin dış kaplaması: 8 milyon 446 bin TL

Jandarma tarafından kullanılan eğitimli köpekler için kuşam malzemesi: 284 bin TL

Jandarma ve polis araçlarına yapılan logo ve kaplamalar: 654 bin 864 TL

TOPLAM MALİYET BÜYÜYOR

Zirve organizasyonu kapsamında yapılan bu harcamalar, etkinliğin ardından da maliyetlerin devam ettiğini ortaya koydu. Kurulum ve söküm giderleri birlikte değerlendirildiğinde, yalnızca reklam panoları için yapılan toplam harcama 198 milyon lirayı aştı.