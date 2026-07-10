NATO Zirvesi’nden sonra soluğu Eminönü’nde aldı: Japon Bakan’dan Balık-Ekmek molası

Japonya Savunma Bakanı ve heyetine balık ekmek servisi yapan Mustafa Öztürk, “Biz normal çalışıyorduk. Bir heyetin cadde üzerinden geldiğini gördük. Bizim burayı gösterdiler, bizde misafir ettik ve ağırladık. Daha sonra Japonya Savunma Bakanı olduğunu öğrendik. Büyükelçi ve kendi heyeti de yanındaydı. Kendileri balık ekmeği merak ettiler, içeri girerek tezgahı gezdiler. Sonrasında bizde zaten protokol yok, oturup balık ekmek yediler. Balık ekmeği beğenip ‘mükemmel’ dediler. Hatta daha sonrasında pakette yaptırdılar. Bizim hiç haberimiz yoktu, sosyal medyada da paylaşmışlar bize de başkaları yolladı. Tarihi yarımadaya gelmişler, gelmişken balık ekmekte yemişler, sonrasında kahve de içmişler. En son durak olarak da Eminönü’nü gezmişler. Bizde şaşırdık, NATO zirvesi var herkes Ankara’da. Daha sonra onları burada görmek, bakan olduğunu öğrenmek üstüne heyeti ile Eminönü’ne gelerek balık ekmek lezzetini tatması bizi çok şaşırttı” dedi.